طائرة روسية تتلقى ضربة سورية أثناء "هجوم إسرائيلي".. CNN ترصد التفاصيل

(CNN)-- تعرضت طائرة روسية على متنها عدة أفراد لقصف "دون قصد" من قوات النظام السوري، التي كانت تتصدى لـ"هجوم بالصواريخ شنته إسرائيل"، وفقا لمسؤول أمريكي على علم بتفاصيل الواقعة.

وقال المسؤول الأمريكي إن النظام السوري كان يحاول في الواقع وقف وابل من الصواريخ الإسرائيلية، فيما أكد مسؤول ثان أن إسرائيل كانت مسؤولة عن الضربات الصاروخية التي استهدفت قوات النظام السوري.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن الجيش الروسي اعترف، الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة روسية، الإثنين، لكنها ألقت باللوم على اسرائيل في وضع طائرتها على خط النار.

وقال الميجور جنرال إيغور كوناشنكوف، المتحدث باسم الجيش الروسي: "نتيجة للأعمال غير المسؤولة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، قتل 15 جنديًا روسيًا ، وهو أمر لا يتماشى مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي".

كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن طائرة عسكرية روسية من طراز "إيل -20" وعلى متنها 15 فرداً اختفت فوق البحر المتوسط​، الإثنين. وبحسب تاس، فإن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن طائرتها العسكرية اختفت من على شاشات الرادارات أثناء هجوم 4 طائرات من طراز "إف –16" إسرائيلية على أهداف سورية في محافظة اللاذقية.

وكان الإسرائيليون قد أطلقوا صواريخ متعددة ضد أهداف في منطقة اللاذقية الساحلية، حيث تتواجد موسكو بمعظم قواتها في سوريا، بما في ذلك الطائرات العسكرية. وفي محاولة للرد على الإسرائيليين، أطلق السوريون نيرانا مضادة للطائرات واسعة النطاق فاستهدفت الطائرة الروسية، حسبما قال المسؤول.

وقد اكتشفت الولايات المتحدة هذا الحادث لأن القوات السورية تبث نداء لاسلكي للبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ على تردد دولي. ثم حصلت الولايات المتحدة على رسالة مباشرة من بلد آخر حول نوع الطائرة وظروف الحادث. ولم يحدد المسؤول ذلك البلد، ولكن من المحتمل أن تكون روسيا الدولة الوحيدة التي تعرف بالضبط نوع الطائرة التي تم إسقاطها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشبكة CNN إن الصواريخ لم تطلق من قبل الجيش الأمريكي، لكنه لم يتحدث عن من يقف وراء هذه الهجمات. وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقارير.

وأوضح المسؤول أن الطائرة اسقطت بواسطة نظام مضاد للطائرات باعه الروس للسوريين منذ عدة سنوات. وتنتشر شبكة الدفاع الجوي السورية في غرب البلاد، حيث المنطقة المكتظة بالسكان، فيما تتواجد بشكل مكثف أنظمة الصواريخ و الرادارات المضادة للطائرات.

وسبق أن قال مسؤول دفاعي إسرائيلي لشبكة CNN الشهر الجاري، إن بلاده ضربت سوريا 200 مرة في الأشهر الـ18 مرة الماضية لمنع نشر أسلحة ايرانية في المنطقة.