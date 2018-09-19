حدث في 17 سبتمبر.. توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومية ما قالت إنه "وثائق تاريخية نادرة" تتعلق باتفاقية "كامب ديفيد" الشهيرة التي وقّعتها مصر وإسرائيل عام 1978.

وجاء إعلان الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية عن الوثائق عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ40 لاتفاقية كامب ديفيد التي كانت برعاية الولايات المتحدة إبّان فترة رئيس البلاد جيمي كارتر، وذلك في ظل مفاوضات حضرها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين.

واشترطت الهيئة العامة للاستعلامات ذكر مصدر الوثائق حال الاستعانة بها والإشارة إليها، وذلك كما جاء على النحو التالي: