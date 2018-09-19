ماذا قال حمد بن جاسم عن "تغير" موقف ترامب من أزمة الخليج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كان في صف المملكة العربية السعودية في بداية الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده مع كل من المملكة والإمارات والبحرين، لافتا إلى أن ترامب غيّر رأيه لاحقا، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الشيخ القطري على قناة فرنسا 24، الاثنين، وقال فيها: "نعم ترامب دعم السعودية في البداية ولكنه غيّر رأيه لأنه رأى بأن كل ما زعموه ليس عادلا وليس صائبا ضد قطر.. ما جرى حدث لأمر وأنا أعلم ما هو الأمر ولكنني متعجب لما استخدموا هذا السبب، يريدون خطف قطر بالكامل أو احتلال قطر عبر أي دمية من العائلة وهذا ما زعموه في البداية.. ولكن لماذا؟"

وأضاف: "لا أرى حلا (للأزمة الخليجية) باتباع السلوك ذاته، علينا تغيير السلوك، نحن لم نبدأ هذا وتفاجئنا بما حدث في ذلك اليوم في رمضان، لأنه لم يكن هناك سبب شرعي ليؤدي إلى ما حدث.. نحن نعلم عن القرصنة التي تعرضت لها قطر وهذا أمر متعارف عليه دوليا الآن ومن المعروف لماذا تعرضت للقرصنة ومن قام بذلك، تعرضت للقرصنة بحثا عن سبب ضد قطر في ذلك الوقت لأنه لم يكن هناك سبب شرعي.."

وتابع الشيخ القطري قائلا: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، كان الجميع يقول إن أمير قطر كان يقول أمورا ضد المملكة العربية السعودية وهذا لم يحصل فهو لم يتحدث مطلقا، لا مع صحفيين أو غيرهم، وأدعوا أنه يقول أمرا، وهذا فاجئنا، ثم بدأوا بإضافة أسباب أخرى، وكل مرة يقدمون سببا جديدا أشعر وأقول ماذا بعد؟ هذا ليس سببا شرعيا.."

ويذكر أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدة معلقا على تصريحات حمد بن جاسم: " أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لقناة فرنسا ٢٤ بأن لا حلّ قريب لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عاما".