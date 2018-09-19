بأمر القضاء.. الإعدام عقوبة نائب زعيم داعش في العراق

مسؤول بارز: أمريكا كانت على وشك اعتقال أو قتل البغدادي زعيم داعش

بغداد، العراق (CNN)-- أصدرت محكمة جنائية عراقية حكما بإعدام قيادي بارز لتنظيم داعش كان قد شغل منصب نائب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الأربعاء، وفقاً لما قاله المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار.

وقال البيرقدار في بيان صادر عن مكتبه: "المحكمة الجنائية انتهت من جلسة الاستماع في قضية الإرهابي المدان إسماعيل العثوي".

وقال البيرقدار إن العثوي، الذي كان مسؤولاً عن الفتاوى الإسلامية (الأحكام الدينية) ومنهج تعليم داعش، شغل عدة مناصب في التنظيم الإرهابي بما في ذلك دور أحد مساعدي البغدادي في العراق وسوريا.

وقال البيرقدار: "إن الرجل المدان هرب إلى سوريا وعمل في علاقات قبلية ثم هرب إلى تركيا بعد تحرير معظم المناطق". وأضاف: "بالجهود الاستخبارية والتنسيق مع تركيا ، تم القبض على الرجل المدان".

واعتقلت السلطات التركية إسماعيل العثوي في مدينة ساكاريا التركية في 15 فبراير / شباط 2008 ، وفقا لبيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية.