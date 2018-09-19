قرقاش ينتقد "غياب صوت أهل قطر" عن منصات "الجزيرة".. ماذا قال؟

قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

أنور قرقاش لـCNN: طفح الكيل من ازدواجية قطر.. ولدينا الكثير من الأدلة على دعمها للجماعات المتطرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحدث تغريدة له على موقع "تويتر"، تحدث أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، عمن سماهم "ثورجية الجزيرة"، منتقدا "غياب صوت أهل قطر" عن منصات القناة القطرية.

واعتبر قرقاش أنه "مهم أن تقرأ ملاحظات مثقفي قطر حول قناة الجزيرة، فهي برأيهم نموذج مفروض حاد عن مساره وأصبح مسخا للميادين والمنار، غاب صوت أهل قطر عن منصات الجزيرة فأجج أزمتهم وزادها عمقا".

ويرى قرقاش أنه "ما يريده ثورجية الجزيرة استمرار سبل كسب عيشهم وأما قطر وعزلتها فموضوع ثانوي بالنسبة لهم"، حسب تغريدته.