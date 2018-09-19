الداعية السعودي المغامسي ينشر فتواه حول الاحتفال باليوم الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، فتوى حول الاحتفال باليوم الوطني، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المملكة للاحتفال بهذا اليوم الذي سيوافق الـ23 من الشهر الجاري.

وقال المغامسي في فتواه المنشورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "فإن الاحتفال باليوم الوطني هو في أصله من قبيل العادات، وليس من الشعائر والعبادات، بل هو أقرب على ما يُعرف بالثقافة العامة التي تشارك فيها البشرية جمعاء".

وتابع قائلا: "ومثل هذه الثقافات المتعارف عليها جاء الإسلام بإقرار ما يشابهها من قبل، فقد كانت فارس والروم والعرب الوثنيون لا يقاتلون إلا تحت رايات ترفع ويُذاد عنها، وكذلك كان المسلمون بعد بعثة النبي عليه السلام، وتعارفت الأمم على أن السل لا تقتل، واتخذ النبي خاتما حتى تقبل كتبه عند غيره جريا على عادة الملوك والأمم في ذلكم الزمان".

وأردف قائلا: "وما الاحتفال باليوم الوطني لأي دولة إلا من هذا القبيل، ودليله لو نظرت إلى دولة الهند مثلا، فهي تعج بأهل ديانات كثيرة أبرزها المسلمون والهندوس والسيخ، ومع ذلك تراهم جميعا يحتفلون بيوم الاستقلال للهند، تعلم كل طائفة أن هذا الاحتفال ليس تعبديا وإلا لما شاركوا من يخالفهم في الديانة فيه".

وأضاف إمام مسجد قباء: "فإذا كان الأمر كذلك فإن احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في الأول من الميزان كل عام، عادة حسنة الا تصادم نصا ولا تخالف اجماعا معتبرا، بل هو يوم بذكر بنعمة الله على هذا البلد المبارك، يوم جمع الله أقاليم جزيرة العرب على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تغمدنه الله بواسع رحمته، لتكون مملكة واسعة الارجاء تحكم الشرع وتنشر الهدى وتذود عن الحرمين".