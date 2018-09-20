دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على "ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكافة أشكالها"، وذلك خلال لقائه، صباح الخميس، بالمجلس الأعلى للشرطة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بأن "الاجتماع تناول عرض تقدير موقف شامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك النتائج المحققة في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين".

وفي لقائه، شدد السيسي عى "تحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة في إطار من الالتزام بالقانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان"، موجها "التحية لرجال الشرطة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة والتي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية"، حسب بيان الرئاسة المصرية.

ووجَّه السيسي بـ"أهمية استمرار التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكلٍ عام للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة سيناء 2018، التي تحرز أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها".

وكان السيسي قد أمر في فبراير/ شباط الماضي بمشاركة القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية في تنفيذ عملية نوعية تحت اسم "سيناء 2018" في شبه الجزيرة المصرية شرقا، بهدف دحر العناصر الإرهابية.