دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدرت تركيا ترتيب القوى العسكرية بالمنطقة في قائمة موقع "Global Fire Power" لعام 2018، وحافظت مصر على مركزها الثاني، بينما قفزت إيران إلى المركز الثالث متفوقة على إسرائيل التي تراجعت إلى المركز الرابع، وجاء بعدها المملكة العربية السعودية في المركز الخامس.

ورغم احتفاظ تركيا بصدارة المنطقة، تراجع تصنيفها على مستوى العالم من المركز الثامن في عام 2017 إلى المركز التاسع في عام 2018، بينما خرجت مصر من قائمة أقوى 10 دول بالعالم مع دخول كوريا الجنوبية إلى القائمة. وتراجع تصنيف الجيش المصري من المركز العاشر إلى المركز الثاني عشر على مستوى العالم.

وقفزت إيران من المركز 21 عالمياً في عام 2017 إلى المركز 13 في عام 2018، كما حلت إيران محل إسرائيل في المركز الثالث على مستوى المنطقة. ومع تراجع إسرائيل، تراجع أيضا تصنيف المملكة العربية السعودية على مستوى العالم من المركز 24 في عام 2017 إلى المركز 26 في عام 2018، لكنها احتفظت بمكانتها الإقليمية في المرتبة الخامسة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أقوى 10 جيوش في العالم وجاء بعدها بالترتيب روسيا والصين والهند وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وألمانيا.

وذكر موقع "Global Firepower"، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم بحسب ما تعلنه كل دولة عن إمكانياتها العسكرية، أن تصنيف الدول اعتمد على 55 معيارا لحساب نقاط كل دولة في مقياس القوة العسكرية.

وأوضح الموقع أن التصنيف لا يعتمد فقط على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، ولكنه يعتمد أيضا على مبدأ تنوع الأسلحة. وأشار إلى أن المخزونات النووية لم تؤخذ في الحسبان، ولكن الدول التي لديها أسلحة نووية معترف بها أو يُشتبه في امتلاكها أسلحة نووية ربحت نقاطا إضافية.

وأضاف الموقع أن من العوامل التي أثرت في ترتيب القائمة الموقع الجغرافي، والوضع الاقتصادي، ومستوى الصحة العامة، والموارد الطبيعية، وعدد القوات العاملة والاحتياط. كما أشار الموقع إلى أن الدول التي تشارك فيها تحالفات عسكرية تحصل على نقاط إضافية مثل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).