دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن القوى السياسية اللبنانية بغالبيتها تدخلت بما تستطيع في سوريا، داعيا إياها بألا تنأى بنفسها لأن "مصير لبنان يصنع في ساحات المنطقة" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نصرالله، مساء الأربعاء، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "بناء على تسوية إدلب، يمكننا أن نفترض عدم وجود جبهات عسكرية كبيرة، فالعدو مرتبط بتراجع الجبهات. وعليه، فأمل البقاء هو أننا باقون في سوريا".

وشدد الأمين العام لحزب الله على "أهمية التطبيق الدقيق لاتفاق إدلب لأنه سيأخذ سوريا إلى مرحلة جديدة"، لافتا إلى أن "أمر حزب الله مرتبط بموقف القيادة السورية.. خطر داعش العسكري قارب الانتهاء في سوريا والعراق محيدا لبنان في هذا المجال، وذلك بفضل الوعي الأمني".

واردف: "أميركا تعمل على نقل داعش بالطوافات إلى افغانستان ومصر والجزائر وليبيا واليمن هل الطريقة التي تعالج بها الادارة الاميركية القضية الفلسطينية لا تخص لبنان؟ إن صفقة القرن التي تريد تكريس اسرائيل في المنطقة، فهل هي لمصلحة الشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه واتجاهاته؟ ولو أن داعش سيطر على سوريا فما كان مصير لبنان؟"