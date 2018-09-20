الجيش الأردني: لا علاقة لمجدي الياسين بشركة الولاء من قريب أو بعيد

عمان، الأردن (CNN)-- أصدرت القوات المسلحة الأردنية بيانا، الخميس، كشفت فيه بالوثائق الرسمية التفاصيل الخاصة بملكية شركة الولاء لخدمات الإعاشة في البلاد.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مادة مكتوبة مفادها أن مالك شركة الولاء هو مجدي الياسين (شقيق الملكة رانيا العبدالله)، وذلك بهدف التشويش والإساءة، حيث تمت الإشارة إلى وجود خلافات بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومجدي الياسين على ملكية الشركة".

وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن "هذا الموضوع عارٍ عن الصحة، وتؤكد الوثائق المرفقة بأن شركة الولاء مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (15532)، باسم (الولاء لخدمات الإعاشة)، ورأسمالها (500) ألف دينار، والشركاء فيها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وحصتها (255) ألف دينار، وشركة اتفاق للاستثمار والتي تعود لـ(رودني كول وسليمان المعاني وسمير أبوخضرا وشريف أبوخضرا وكريم أبوخضرا) وحصتها (245) ألف دينار، وأنه لا علاقة لمجدي الياسين بالشركة من قريب أو بعيد".