دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن "علاقاتنا مع العالم العربي المعتدل تشهد تحولا غير مسبوق"، وذلك في معرض كلمته التي ألقاها، الخميس، خلال المراسم الرسمية التي أقيمت إحياءً لـ"ذكرى شهداء حرب يوم الغفران 1973"، حسبما أفاد في حسابه على موقع "تويتر".

وأضاف نتنياهو: "علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل تجنب الحرب، ولكن إن فرضت الحرب علينا؛ سنتحرك بكل قوتنا ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا"، متطرقا بالحديث عن أن "إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط وهي تمارس عدوانا يدعو على الملأ إلى تدمير إسرائيل"، مشددا على أنه "من واجبنا الدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر وسنواصل القيام بذلك".

وتابع: "في الشرق الأوسط المليء بالمخاطر هناك أيضا أشعة من النور. علاقاتنا مع العالم العربي المعتدل تشهد تحولا غير مسبوق. دول رئيسية تدرك أكثر فأكثر ما هي قيمة العلاقات مع إسرائيل"، معتبرا أن "هذا قد يطول ولكنني أؤمن بأن التقارب التدريجي سيثمر ثمارا ملموسة من التطبيع ولاحقا أيضا السلام"، ليضيف بعدها: "هذه الغاية ترشدني في موازاة تعزيز قوتنا في الدفاع وفي الردع وفي الهجوم. سنواصل الضمان بإذن الله أن فتيل حياتنا لن يقطع أبدا!".