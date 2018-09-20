دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في أمريكا، إن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والقرن الأفريقي يعتبر من أمن بلاده والعالم بشكل عام، مؤكدا على أن المملكة ستستمر في حمايته من الميليشيات "المدعومة من إيران".

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إن أمن البحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب والقرن الأفريقي هو من أمن المملكة والمنطقة والعالم أجمع؛ حيث يمر ما يقارب من 15% من حجم التجارة الدولية. وسوف تستمر المملكة في السعي لحفظ الأمن في هذه المنطقة من الأخطار الخارجية بما فيها المليشيات المدعومة من إيران وكذلك القرصنة".

وفي تغريدة منفصلة قال السفير السعودي: "أرفع أسمى آيات التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة توقيع اتفاق السلام التاريخي بين اثيوبيا وارتيريا. كما أشكر جهود الأشقاء في دولة الإمارات. إن اتفاق جدة التاريخي أنهى٢٠ عاما من الصراع في منطقة حيوية بالعالم، وهو ما يؤكد أن أحد ركائز سياستنا الخارجية هو السعي لإرساء السلام والاستقرار".

وأردف: "لطالما كانت المملكة ركيزة للسلام في المنطقة والعالم، ولم تألو جهداً في ذلك في العديد من الدول وعلى رأسها فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها الكثير. وبينما تشرع بعض الدول في زرع الخلافات والانقسامات الطائفية، تسعى المملكة إلى حل الخلافات وحفظ الأمن وترسيخ الرخاء الاقتصادي".