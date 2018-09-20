الأسد يعزي بوتين ويهاجم إسرائيل.. ماذا قال في برقيته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه الرئيس السوري بشار الأسد برقية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أعرب فيها عن "خالص التعازي باستشهاد العسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية في البحر المتوسط"، معتبرا أن "هذه الحادثة هي نتيجة الصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وجاء في نص برقية الأسد: "أتوجه باسمي وباسم الشعب السوري إليكم وإلى الشعب الروسي الصديق بأحر التعازي في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية من طراز إيل20 في مياه البحر المتوسط، ما أدى إلى استشهاد العسكريين الروس الأبطال، الذين كانوا يقومون بمهامهم النبيلة مع رفاقهم في القوات العسكرية الروسية في مكافحة الإرهاب في سورية"، حسب تعبيره.

وكانت المضادات الأرضية السورية قد أسقطت الطائرة الروسية، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا من طاقمها، أثناء غارة إسرائيلية على مواقع في اللاذقية، وهي الحادثة التي حملت موسكو، إسرائيل مسؤوليتها، بسبب استخدام المقاتلات الإسرائيلية للطائرة الروسية كـ"غطاء" لعملياتها.

وقال الأسد في برقيته إلى بوتين: "إن هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة، والتي دائما ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها في منطقتنا"، مضيفا: "نحن على أتم الثقة أن مثل هذه الأحداث المفجعة لن تثنيكم وتثنينا عن مواصلة مكافحة الإرهاب الذي تمتزج في سبيله دماء عسكريينا وعسكرييكم الأبطال وآخرهم شهداء طائرة ايل20"، معزيا في الختام "أسر الضحايا الأبطال والشعب الروسي الصديق"، حسب وكالة الأنباء السورية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حمَّل النظام السوري مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية، وعبّر عن أسفه بسبب مقتل الجنود الروس، في اتصال هاتفي مع بوتين.