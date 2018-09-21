داعية يثير جدلا بصورة يقارن فيها عاشوراء عند السنّة والشيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اثار الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، فجر السبت، جدلا بعد نشره لصورة يقارن فيها احياء ذكرى عاشوراء لدى السنّة والشيعة، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال العرعور في تغريدته: "ما أنعم الله على رجل بعد الإيمان كنعمة العقل ونعمة العلم ونعمة الاتباع.. { هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون } فحسبكموا هذا التفاوت بيننا.. وكل قوم بماعندهم يعملون.. قوم دينهم الذبح والدم والثأر.. وقوم دينهم العبادة والعلم والرحمة والنور.. اللهم ثبتنا ع الإيمان والاتباع".

وتنوعت الردود على هذه الصورة، حيث قالت صاحبة حساب Nasa Goran قائلة: "عمليا، كلاهما يحملان فكرة العقوبة للجسد وإذلاله بقسوة يا شيخ.. الحزن المبالغ فيه وجوع نصف يوم".

وعلق سمير الزاير قائلا: "شيوخ الفتنه بين الشعوب ذاهبون حتما الى مزبله التاريخ انفضح عدد منهم للعالم والبقيه في الطريق اللهم ثبتنا على دينك ولا تواخدنا بما فعل السفهاء منا"/ في حين قال صاحب حساب ابن مشيب عصابة: "متى يتم توقيفك عن الإعلام وإثارة الفتن ليش ماتروح تدافع عن أبناء أهل السنة والجماعة بميدان القتال أرض سوريا العزيزة وتأخذ معك ابنك صهيب ولا بس جالسين بين هالقنوات الفاسدة تحريض وأبناء المسلمين يقتلون ويشردون وانتم السبب الحقيقي وراء مايجري بسوريا العزيزية".

ويذكر أن المسلمون احييوا، الخميس، العاشر من شهر محرم بالتقويم الهجري، الذي يوافق في هذا العام الـ20 من سبتمبر/ أيلول ذكرى عاشوراء، حيث يمثل لدى المسلمين "اليوم الذي نجى فيه الله موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء".

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