الحوثي بعاشوراء يؤكد على 3 أمور.. وقرقاش يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، الخميس، أكد فيها على عدد من الأمور التي تطرق فيها إلى القضية الفلسطينية الإسرائيلية وما وصفه بـ"الهيمنة الأمريكية".

وقال الحوثي في كلمته التي بثتها قناة المسيرة التابعة لجماعته: "ونحن كشعب يمني بحكم انتمائنا الإسلامي وهويتنا الإيمانية نؤكد في يومك الذي لا يوم بعده كمثله ما بقي الدهر نؤكد ما يلي: أولا: ثباتنا على موقفنا المبدئي والإيماني في التمسك بقضايا الأمة الكبرى وعلى رأسها مظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية واستعادة المقدسات والأرض".

وتابع قائلا: "ثانيا: وقوفنا إلى جانب المقاومة وأحرار الأمة في مناهضة الهيمنة الأمريكية والتصدي للعدو الإسرائيلي بما يمثله من خطورة على الأمة بكلها وعلى الأمن والسلام والاستقرار في العالم، كما نؤكد تضامننا مع كل المظلومين ومن ضمنهم الشعب البحريني العزيز.. ثالثا: نؤكد صمودنا وثباتنا في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على بلدنا العزيز ومهما كان حجم الطغيان ومهما ارتكب العدو من الجرائم فلن يرغمنا على الاستسلام أبدا لأننا ننتمي إلى الإسلام في أصالته التي رمزها وعنوانها سبط رسول الله الحسين بن علي عليهم السلام، وأنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات.".

ورد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على كلمة الحوثي في تغريدة قال فيها: "في كلمته على قناة المسيرة ردد عبدالملك الحوثي الخطاب الطائفي المعتاد بحذافيره من متاجرة بالقضية الفلسطينية إلى هجومه على أمريكا والحقيقة أن الموضوع أبسط فأزمة اليمن هو المسؤول الأول عنها بمشروعه الطائفي واغتصابه للسلطة وانقلابه على الدولة".