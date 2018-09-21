سلاح الجو الإيراني يجري تمرينا بالخليج وبحر عُمان

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، عن إجراء تمرين عسكري مشترك يشمل كلا من سلاح الجو والحرس بالبلاد في مياه الخليج وبحر عُمان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان العقيد يوسف صفي بور قوله في تصريحات صحفية إن "الهدف من هذا التمرين هو تعزيز حالة الاستعداد والتأهب للقوتين".

ولفت إلى أن "التمرين يقام بمشاركة 9 مقاتلات من طراز اف 4 واربعة من طراز ميراج وستة من طراز سوخوي22 واربعة من طراز توكانو وثلاثة من طراز ياك 12 وثلاث مروحيات شينوك ومروحيتي 212".

ولفت صفي بور إلى أن "التمرين الثاني بمحورية الجيش يقام غدا (22 ايلول) لاستعراض قدرات القوات المسلحة في الدفاع عن المجال الجوي الإيراني".