وئام الدخيل "اول سعودية" تقدم الأخبار الرئيسية بالقناة السعودية الأولى

‏‏دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة السعودية الأولى، الخميس، بعد مشاركة الإعلامية وئام الدخيل في تقديمها إلى جانب الإعلامي عمر النشوان، لتحقق بذلك سابقة تاريخية، وفق لما تداولته وسائل إعلام محلية بالمملكة.

وذكر برنامج صباح السعودية على حسابه بتويتر أن وئام الدخيل "أول سسدة تقدم أخبار على التلفزيون السعودي".

وتصدرت الإعلامية عناوين الصحف المحلية وما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت صحيفة سبق السعودية أن "وئام الدخيل شاركت بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسيّة الخميس مع الإعلامي السعودي القادم من قناة العربية، الزميل عمر النشوان، في تقديم نشرة إخبارية مختلفة ومبتكرة متضمنة أخباراً محلية وتغطيات مباشرة".

وأضاف تقرير سبق أن "الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السعودي، داود الشريان، قد أكد بمناسبة إطلاق هوية قناة السعودية بأن تغيير شعار القناة السعودية الأولى (القناة الرسمية للدولة)، هو تغيير لعرض المواد على الشاشة؛ لكي يصبح شكلها فخماً وبرامجها تتناسب مع مكانة السعودية ومكانة هذه الشاشة العريقة".

وأردف أن "القناة مع هويتها الجديدة ستعتمد على برامج للشباب والأسرة وغيرهم وبرامج تنقل الحراك الذي يحدث الآن في السعودية مع رؤية 2030 والتطور في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القناة ستشهد إطلاقاً آخر بعد 6 أشهر بحشد من البرامج المتميزة لهذه القناة".