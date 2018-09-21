هل توقيع الـUN مذكرة مع الحوثي اعتراف بحكومتهم؟ غوتيريس يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، إن توقيع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن مذكرة مع ممثلي الحوثيين، لا يعني الاعتراف بحكومة للحوثيين، مؤكدا على أن هناك حكومة واحدة في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لغوتيريس، حيث قال: "نحن نعترف بحكومة واحدة في اليمن، وكلن كما نفعل في مناطق أخرى بالعالم من أجل العمل الإنساني يتعين التعامل مع السلطات الفعلية الموجودة على الأرض".

وتابع قائلا: "هذا هو سبب توقيع المبادرة ولا يعني على الإطلاق الاعتراف بحكومة للحوثيين، ولا تغير سياساتنا المتمثلة بالاعتراف بحكومة شرعية واحدة في اليمن".

وأردف المسؤول الأممي قائلا: "أدعو كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق بالتزام قوي تجاه حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني، والامتثال للقانون الإنساني الدولي والعمل بشكل عاجل لتحقيق تقدم أكبر على مسار عملية جنيف، وخاصة دعم مبعوثي الخاص في تشكيل اللجنة الدستورية".