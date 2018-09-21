بإسناد من التحالف.. مقتل قيادي بـ"القاعدة" في اليمن

بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غارة أمريكا ضد القاعدة في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، أن قوات الأمن في محافظة شبوه اليمنية وبـ"إسناد من قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن نجحت في تنفيذ عملية أمنية نوعية ضد أحد الأوكار الإرهابية لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية خوره غربي مديرية عتق، أسفرت عن قتل الهالك نايف الصيعري الدياني أحد قيادي التنظيم".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها، لم تذكر اسمه، أن "العملية الأمنية التي نفذت في ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة شهدت قتل القيادي نايف الصيعري الدياني وأسر ثلاثة آخرين من تنظيم القاعدة الإرهابي".

وقال المصدر اليمني إن "العملية الأمنية تأتي استمراراً لجهود قوات الأمن اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة"، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "تأتي هذه الخطوة وفق عمليات أمنية وعسكرية تسير في خط متوازِ لملاحقة التنظيمات الإرهابية داخل اليمن والقضاء عليها وحماية للشعب اليمني من التنظيمات الإرهابية وميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران إلى جانب العمل العسكري لإعادة الشرعية للسلطة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الميليشيا الحوثية".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه "يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة منذ ثلاثة أعوام تنفيذ العديد من العمليات المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي اليمنية مقراً لها كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران".

وتابعت: "تأتي عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن إيماناً منها في القضاء على الإرهاب والمحافظة على الأمن العالمي، وذلك ضمن جهود التعاون الدولي لتفكيك تلك التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وإنقاذ اليمن من استغلال أرضه كمنطلق للمخططات والعمليات الإرهابية"، مضيفة أنه "نجح الجيش اليمني المدعوم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بعملياته المستمرة في تحرير العديد المدن التي استغلتها التنظيمات الإرهابية كأوكار لها من بينها مدينتا المكلا والمخا اللتان كانتا تعانيان من اختطاف تام من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي".