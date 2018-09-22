خامنئي يتهم "الأنظمة المدعومة من أمريكا" بالوقوف خلف "هجوم الأحواز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت عرضاً عسكرياً في الاحواز بإيران، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن من أسماها "الأنظمة المدعومة من أمريكا" تستمر في "مؤامراتها" لاستهداف طهران، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه السبت.

وقال خامنئي إن "استشهاد مجموعة من أهلنا في الأحواز، على أيدي إرهابيين مرتزقة، يظهر فظاعة وخبث أعداء إيران، هؤلاء المرتزقة عديمي الرحمة الذين أطلقوا النار على الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، يعتمدون على داعمين مزيفين لحقوق الإنسان".

وأضاف المرشد الإيراني قائلا: "جريمتهم استمرار للمؤامرات التي تقودها الأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار بلدنا الحبيب"، وأشار خامنئي إلى أن الشعب الإيراني سيتصدى لجميع "الأعداء"، حسب تعبيره.

يذكر أن حادثة إطلاق نار كانت قد استهدفت عرضا عسكريا في الأحواز الإيرانية، السبت، وأودت بحياة 26 شخصاً وإصابة 60 آخرين، بحصيلة ليست نهائية.