مسلسل "قيامة أرطغرل".. أحد محاور لقاء مادورو ووزير خارجية تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من المتوقع أن يناقش رئيس دولة ما ووزير خارجية دولة أخرى في لقاءهما قضايا سياسية وربما اقتصادية عدة ذات اهتمام مشترك بين بلديهما، ولكن لقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووزير خارجية تركيا، مولود جاووش أوغلو، كان به اهتمام مشترك آخر، إذ ناقش الطرفان مسلسل "ٌقيامة أرطغرل"، وفقاً لوكالة الأنباء التركية (الأناضول).

وقالت الأناضول نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن مادورو أعرب عن إعجابه وزوجته بالمسلسل التركي، وأشارت إلى أنه يطمح لأن يتم بث المسلسل في فنزويلا.

بالمقابل، أكدت الوكالة التركية أن أوغلو أطلع مادورو على صور التقطها عبر هاتفه الشخصي خلال زيارته إلى موقع تصوير المسلسل الذي نال شهرة واسعة حول العالم.

يذكر أن هذا الحوار دار بين الرجلين في أول زيارة وزير خارجية تركي إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، منذ 19 عاماً، وفقا للوكالة التركية.