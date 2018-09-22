أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير الاستخبارات والأمن القومي، بتحديد هوية منفذي حادثة إطلاق النار خلال عرض عسكري في منطقة الأحواز الإيرانية، السبت، وفقاً لوكالة الأنباء شبه الرسمية الإيرانية (ISNA).

وقال روحاني: "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا التهديد سيكون قاسياً، وسيتحمل أولئك الذين يرعون الإرهاب المسؤولية"، على حد تعبيره.

وأودت الحادثة التي شهدها عرض عسكري إيراني، السبت، بحياة 25 شخصاً وإصابة 60 آخرين، وفقا لما نقلته وكالة فارس الإيرانية على لسان نائب محافظ خوزستان، حسين حسين زادة.

بدورها، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، تصريحات لمحافظ خوزستان، غلام رضا شريعتي، قال فيها إن من وصفهم بـ"الإرهابيين" تنكروا بزي الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، وقاموا بإطلاق النار باتجاه الحضور من خلف المنصة.