سفير السعودية في اليمن يتحدث عن بدايات "انقلاب" الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، أن جماعة الحوثي المدعومة من قبل إيران بدأت "انقلابها" بمهاجمة سلفيي دماج بحجة الطائفية ثم قتلت قائد الجيش في عمران.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في مثل هذا اليوم انقلبت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الدولة وعلى الحوار الوطني وكل ما اتفق عليه اليمنيون. دمرت النسيج والحوار الوطني والدولة اليمنية ومؤسساتها، ولازالت متباهية بالقتل وبالجرائم المروعة، بل تحتفل مفتخرة بعمالتها وتنفيذها لأوامر إيران".

وتابع قائلا: "هاجمت الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران سلفيي دماج بحجة الطائفية، ثم قتلت قائداً للجيش اليمني في عمران بحجة أنه تابع للإصلاح ثم سيطرة على العاصمة والدولة ومؤسساتها بحجة محاربة الفساد وارتفاع أسعار المشتقات النفطية..! وحينها أعلنت إيران سقوط العاصمة العربية الرابعة في يدها".

واردف قائلا: "في مثل هذا اليوم قبل اليمنيون باتفاق جائر ليحفظوا دولتهم ونسيجهم ووحدتهم تحت إشراف الأمم المتحدة، ورغم ذلك انقلبت عليه الميليشيا الحوثية واحتجزت الرئيس والحكومة، وهاجموا المحافظات واستولوا على المؤسسات ونهبوا البنك المركزي ومقدرات اليمن، وسجنوا وقتلوا كل معارض".