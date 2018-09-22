سفيرة أمريكا بـUN تتحدث عن تحركات قاسم سليماني في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ليس موجودا في العراق للمساعدة في تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب العراقي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها هايلي في مجلس الأمن حيث قالت: "الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني يقود جهودا للتأثير على تركيبة الحكومة العراقية الجديدة، أذكر زملائي بأن سليماني ممنوع من السفر خارج إيران من قبل مجلس الأمن في العام 2007".

وتابعت قائلة: "وتم التأكيد على هذا المنع في العام 2015 مع تمرير قرار مجلس الأمن 2231 وعلى الرغم من منع السفر الذي لا لبس فيه هذان فإن سليماني قد اتخذ من العراق، عمليا مسكنا له منذ إجراء الانتخابات في مايو/ أيار، وهذه الحقيقة تمت الإشارة إليها من قبل الأمين العام في تقريره الأخير عن تنفيذ القرار 2231".

وأردفت هايلي: "ولنكن واضحين بما يتعلق بنوايا سليماني في العراق، إنه ليس هناك للمساعدة في تشكيل الحكومة ببغداد تستجيب للشعب العراقي، إنه هناك لبناء حكومة عراقية تحت سيطرة النظام الإيراني".