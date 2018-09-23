الصدر يعلّق على "هجوم الأحواز": يد التشدد تعصف بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق رجل الدين الشيعي العراقي، وزعيم تحالف سائرون، مقتدى الصدر، على الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الاحواز الإيرانية، السبت، وذلك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الأحد.

وقال الصدر في التغريدة: "مرة أخرى تمتد يد التشدد لتعصف بالجارة إيران.. لتزعزع أمنها وترعب شعبها.. لكن الشعب الإيراني محب للاعتدال وأقوى من أن يخاف الظلام".

ويشير الزعيم الشيعي في هذه التغريدة إلى الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في الأحواز بإيران، السبت، وأودى بحياة 29 شخصا، وأصيب على إثره العشرات.

يذكر أن الحادثة أثارت ردود فعل واسعة حول العالم، إذ اتهمت طهران أمريكا وحلفائها بالوقوف خلفها، في الوقت الذي رأى فيه بعض الإيرانيين أن جهاز الاستخبارات الإيراني هو المتسبب بهذه العملية.