ماذا قال أردوغان عن لقاء محتمل مع ترامب في نيويورك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداده لتقييم الطلب الأمريكي بلقاء دونالد ترامب، في حال تلقت أنقرة طلباً من واشنطن بهذا الشأن، وذلك قبل توجهه للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها بمطار "أتاتورك" في مدينة اسطنبول التركية: "إذا تلقينا طلبًا من الجانب الأمريكي فإننا سنقيّمه، حاليًّا ليس هناك شيء من هذا القبيل"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وعن الوضع في سوريا، أكد الرئيس التركي أن المشكلة تكمن في وجود من وصفهم بـ"الإرهابيين" الذين تدعمهم دول حليفة لتركيا، شرقي نهر الفرات.

أما بشأن الهجوم الذي استهدف الأحواز الإيرانية، السبت، وأودى بحياة 29 شخصاً وجرح العشرات، فقال أردوغان إن مثل هذه الحوادث ستدفع المنطقة إلى مزيد من "التشنجات"، على حد وصفه.