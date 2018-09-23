دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أرتفع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز، جنوب غرب إيران، إلى 29 قتيلا في حين بلغ عدد الجرحى 70، وفقا لما نقتله وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن منفذي الهجوم "ارتدوا زي الحرس الثوري وتعبئة (بسیج)"، لافتة إلى أنهم "من زمرة إرهابية انفصالية نفذوا هجومهم مع بدء اسبوع الدفاع المقدس في ذكرى الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين عامي 1980-1988".

وكان متحدث باسم الجيش الإيراني قال: "الإرهابيون بدأوا بإطلاق النار من داخل حديقة على مسافة بعيدة صوب القوات المسلحة بالإضافة إلى المدنيين الذين كانوا يتابعون العرض العسكري"، لافتا إلى أن "قوات الأمن اشتبكت مع الإرهابيين على الفور بعد فتحهم للنار على العرض العسكري"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير، السبت.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال في تغريدة له بأعقاب الهجوم: "جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".