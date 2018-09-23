وزير دفاع إيران يهدد بـ"رد مباغت وسريع" على هجوم الأهواز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، لافتا إلى أن الرد سيكون "مباغتا وسريعا"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان حاتمي قوله إن "الإرهابيين المتسمين بالحقارة عليهم أن يتوقعوا رداً عنيفاً وقاسياً ومباغتاً من جانبنا جراء فعلتهم الشنيعة في إراقة دماء المواطنين وانتقاماً لشهداء الحادث".

وأضاف: "نفس الفكرة التي كانت تساور صدام باتت اليوم وبهيئة اُخرى تساور أعداء إيران الساعين إلى إيجاد فرقة وإلحاق الضرر بوحدة الصف الايراني الشعبي والتطاول على الأمن المستدام الذي تنعم به إيران".

ورفض الوزير الإيراني وفقا للوكالة الفكرة التي تحاول الولايات المتحدة إقناع الايرانيين بها والقائمة على أنّ إيران لا تحتاج الي أسلحة دفاعية في الوقت الراهن وعليها عدم التفكير بهذا الشأن، داعيا الإيرانيين إلى الاحتفاظ بنفسية ومعنويات الدفاع والمقاومة وتعزيز هذه النفسية للتحصن بفكرة الدفاع الرادع والكفاءة الدفاعية وتعزيزهما.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال في تغريدة له بأعقاب الهجوم: "جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".