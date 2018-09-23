قطر "تدين وتستنكر" هجوم الأهواز بإيران: نرفض العنف مهما كانت الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعربت قطر، مساء السبت، عن "إدانتها واستنكارها" للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز جنوب غرب إيران وخلف قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية نشر على صفحتها الرسمية، ونصه: "أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "جددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال في تغريدة له بأعقاب الهجوم ألقى فيها اللوم على "رعاة الإرهاب الإقليميين" مؤكدا أن بلاده سترد بشكل "سريع وحاسم".

وأجرت إيران الاستعراض العسكري في عدد من المدن في "الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لأسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة علي إيران لثماني سنوات) انطلق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح السبت بجوار مرقد الامام الخميني بطهران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.