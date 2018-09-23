ضجة تثيرها صورة لوزير خارجية قطر و"شخصية يهودية".. والدوحة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة تجمع بين وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع شخصية يهودية، نشرها باراك رافيد، كبير المراسلين الدبلوماسيين في القناة العاشرة الإسرائيلية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تداول عن خلفية سياسية وراء الاجتماع، وهو ما نفته الدوحة.

الخارجية القطرية علقت على الصورة في بيان قالت فيه: "وزارة الخارجية تؤكد أن ما يتم تداوله حول صورة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع إحدى الشخصيات الأمريكية العاملة في قطاع الأعمال ’حملة تشويه ممنهجة تركز على ديانة الرجل كمدخل لربط هذا اللقاء بشكل متعسف مع إسرائيل والتنازل عن الحق الفلسطيني والإسلامي في القدس الشريف‘".

من جهتها قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الحقائق لمن يبحث عنها: 1- لا رسائل أرسلت لنتنياهو.. 2- وساطة قطر ليست سرّا وهدفها رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.. 3- الصورة لوزير خارجية قطر هي مع شخصية أمريكية ولا علاقة لديانة هذا الشخص بإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية.. 4- لا تنازل عن القدس وحق اللاجئين".

وفيما يلي نستعرض لكم بعضا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي:

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