اليوم الوطني في السعودية.. ذكرى ليوم توحدت فيه الحجاز ونجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحتفل السعوديون باليوم الوطني والذي يصادف في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وتجوب الاحتفالات والمسيرات شوارع كبرى المدن السعودية احتفالاً بهذا اليوم، فلماذا تحتفل المملكة بيومها الوطني وما الأهمية التي يشكلها هذا اليوم للسعوديين؟

إمارة الدرعية

أسس محمد بن سعود بن محمد آل مقرن، إمارة في الدرعية، منطقة قرب الرياض، بالاتفاق مع رجل الدين محمد بن عبد الوهاب، وأطلقا عليها اسم "إمارة الدرعية" عام 1744، وعاشت 74 عاماً، وسميت بـ"الدولة السعودية الأولى"، حتى انتهت على يد جيش إبراهيم باشا.

الدولة السعودية الثانية

بعد سقوط الدولة السعودية الأولى، نجح تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، وهو حفيد محمد بن سعود، بتأسيس الدولة السعودية الثانية، وعاصمتها الرياض، التي سيطر عليها فيما بعد آل الرشيد، قبل أن يستردها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1902، ويصبح سلطاناً على منطقة نجد.

مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها

سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز من الهاشميين، وضمها إلى المناطق التي يحكمها، فنُصب ملكاً عليها عام 1926، ليصبح ملكاً لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

قيام المملكة العربية السعودية

أما يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932، فسيبقى خالداً في ذاكرة السعوديين، لأن الملك عبد العزيز وحد جميع المناطق التي يسيطر عليها فيه، تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، بدلا من اسمها القديم، لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ المملكة وتستمر حتى اليوم.