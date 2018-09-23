نائب كويتي: هجوم الأهواز على الأرجح تدبير مخابرات إيران.. وهذه أغراضه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وليد الطبطبائي، النائب بالبرلمان الكويتي، إن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران، على الأرجح من تدبير المخابرات الإيرانية على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إيران منبع الارهاب في المنطقة وكل الجماعات المتطرفة يحتضنها النظام الإيراني وتجد لها ملجأ عنده من امثال القاعدة وداعش.. والارجح أن هجوم الأحواز من تدبير المخابرات الايرانية لغرض يخدم النظام الايراني مثل شن حملة على السعودية أو غيرها واشغال الايرانيين عن اوضاعهم المتردية".

ولقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح العشرات في هذا الهجوم وفقا لما نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، في حين ألقت السلطات الإيرانية اللوم على حركة الأحواز التي تدعمها السعودية على حد تعبيرهم في هذا الهجوم، وفقا لما نقتله وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال في تغريدة له بأعقاب الهجوم: "جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".