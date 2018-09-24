التحالف يكشف عن سفينة "تجسس" إيرانية قرب باب المندب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عن وجود سفينة إيرانية تسمى "سافيز" تحمل أجهزة تنصت، وتراقب السفن العابرة من مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وأكد التحالف في مؤتمره الأسبوعي أن السفينة الإيرانية تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين، وأشار إلى أنها تقوم بمراقبة السفن التي تعبر باب المندب.

واتهمت قيادة التحالف النظام الإيراني بمواصلة اختراق القانون الدولي والإسهام بـ"زعزعة أمن المنطقة والعالم"، وأشار إلى أن عملياته (التحالف) مستمرة ضد السفن "المشبوهة" التي تهدد الملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، أكد التحالف أن الحوثيين يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية في مدينة الحُديدة، وكشف عن إنشاء ممرات إنسانية بين العاصمة، صنعاء، والحُديدة.