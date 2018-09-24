داعش ينشر فيديو يزعم أنه لـ"مهاجمي الأحواز" في إيران

(CNN)-- نشرت وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم داعش شريط فيديو ادّعي فيه أنه يظهر 3 من المهاجمين الـ4 المتهمين بتنفيذ هجوم إرهابي قاتل خلال عرض عسكري في إيران، السبت.

ويظهر شريط الفيديو الذي قالت "أعماق" أنه "تم الحصول عليه" ونشره، الأحد، 3 رجال داخل سيارة مرتدين ملابس عسكرية ويتحدثون أمام الكاميرا. ولا يذكر أي من الرجال هجوم الأحواز مباشرة.

اثنان من الرجال بشريط الفيديو يتحدثان العربية فيما يتحدث الفارسية. ويقدم الرجال رسائل "وداع" قصيرة ولكنهم لا يدعون في أي وقت من الأوقات أنهم يتصرفون نيابةً عن داعش.

وخلال الفيديو يشكر الرجال الله ويدعون الناس للصلاة من أجلهم. بينما الرجل الذي يتحدث بالفارسية يقول: "إن شاء الله، سأموت"، مدعيا أن "عملية حرب عصابات قوية جدا" ستدمر فيلق الحرس الثوري الإيراني. ولا يمكن لـ CNN التحقق من صحة الفيديو.

وقُتل ما لا يقل عن 29 شخصاً وجُرح 70 آخرون عندما فتح الإرهابيون النار على القوات المسلحة والمتفرجين الذين تجمعوا لمشاهدة العرض في الأحواز بإيران. وقالت وسائل إعلام حكومية إن المهاجمين الأربعة قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

وألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني باللوم على "مرتزقة أجانب" مدعومين من الولايات المتحدة، الأحد، فيما أدانت واشنطن الهجوم نافية تورطها فيه.

وليس من الواضح من الذي نفذ الهجوم، بينما سمّت وسائل الإعلام المحلية عدة مجموعات لكن داعش فقط ادعي مسؤوليته - دون أي دليل يدعم تأكيد التنظيم.