دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مخاطر منح "أسلحة متطورة" لجهات "غير مسؤولة"، وذلك على خلفية إعلان روسيا عن تزويد النظام السوري بصواريخ "S-300"، الإثنين.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه أجرى اتصالا مع بوتين، عبر خلاله عن ثقته بنتائج التحقيقات بسقوط الطائرة الروسية "إيل 20”، بواسطة مضادات أرضية سورية، الأسبوع المنصرم.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي النظام السوري وإيران مسؤولية إسقاط الطائرة العسكرية الروسية، مجدداً، مشيراً إلى أن "العدوان" الإيراني يزعزع استقرار المنطقة.

أما بشأن تزويد النظام السوري بصواريخ S-300، فحذر نتنياهو بوتين من مغبة منح أسلحة متطورة لجهات "غير مسؤولة"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة "ستزيد من حدة المخاطر الإقليمية"، وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها، كما أنها مستمرة بتنسيقها العسكري مع موسكو في سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، سيرغي شويغو، كان قد أعلن في وقت سابق الإثنين، عن تزويد النظام السوري بصواريخ "S-300" في غضون أسبوعين.