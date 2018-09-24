دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء منفذي هجوم الأحواز، الذي استهدف عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي إن "منفذي الهجوم الإرهابي في الأحواز كانوا ممولين من السعودية والإمارات"، وأضاف: "سوف نعاقب بصرامة العقول المدبرة الجبانة التي تقف وراء الهجوم"، وتابع بالقول إن هذا الحادث أثبت مرة أخرى أن الشعب الإيراني الذي يسلك درب الفخر والعزة له الكثير من الأعداء"، وفقا لما نقله موقعه الإلكتروني.

وكان خامنئي وصف الهجوم يوم وقوعه، السبت الماضي، بأنه "استمرار لمؤامرة الحكومات العميلة لأمريكا" في المنطقة بهدف زعزعة استقرار إيران، دون أن يحدد دولة بالاسم، متوعدا بهزيمة "كافة أنواع الأعداء".

وقال خامنئي: "مرّة أخرى أماطت الحادثة المريرة والمؤسفة التي أسفرت عن استشهاد عدد من أهلنا الأعزاء في مدينة الأحواز على يد الإرهابيين العملاء اللثام عن قسوة وخبث أعداء الشعب الإيراني". وأضاف: "هؤلاء العملاء قساة القلوب الذين يفتحون النّيران على النساء والأطفال والأهالي الأبرياء تابعون لنفس أولئك الذين يراؤون ويكذبون في ادعاءاتهم ولا ينفكّون عن الحديث عن حقوق الإنسان".

واعتبر خامنئي أن "جريمة هؤلاء هي استمرار لمؤامرة الحكومات في المنطقة التي تأتمر بأوامر أمريكا والتي حدّدت لنفسها هدفاً يتلخص بزعزعة الأمن داخل بلدنا العزيز"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني سيواصل السير على نهجه الشريف والمشرف رغم أنوف الأعداء وسيتغلب كما في السابق على كافة أنواع العداء".