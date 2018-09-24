مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "لن تترك القدس مدينة السلام، المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاثة، ضحية للمطامع الإسرائيلية"، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية، الإثنين.

وأضاف أردوغان في معرض حديثه عن القضية الفلسطينية: "حسب معتقدنا، فإنّ قبول الظلم، ظلم بحد ذاته؛ وعليه، فإننا نضع أرواحنا على أكفنا إن استلزم الأمر لتضميد جراح نازفة"، معتبرا أن "العديد من البلدان التي تتشدق بالديمقراطية لا تنبس ببنت شفة إزاء القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال حفل عشاء نظمه وقف "توركن" (TÜRKEN) بمدينة نيويورك الأمريكية التي وصلها الرئيس التركي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة.

وعلى الصعيد السوري، كشف أردوغان أن بلاده "تعتزم اتخاذ خطوة مهمة تجاه مناطق شرقي الفرات شمالي سوريا"، موضحا أن خطوة بلاده تجاه مناطق شرقي الفرات "ستكون شبيهة بالخطوات المتخذة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا".

وتابع في الملف السوري: "لم نترك المدنيين في إدلب تحت رحمة النظام السوري ومنعنا وقوع مجازر في تلك المدينة". مشددًا على أن "الجهود التركية حالت دون وقوع كارثة".

ويرى أردوغان أن "منظمات مثل مجلس الأمن الدولي التزمت الصمت (إزاء ما يحدث) في سوريا، وذلك كما فعلت سابقًا في البوسنة وكوسوفو ورواندا واليمن وفلسطين".

ولفت إلى أن تركيا "قدمت المساعدة لإخوانها السوريين الذين لجأوا إليها وفتحت أبوابها لهم، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية التي بذلتها لوضع حد للحرب".

وتابع: "رغم وجود اختلافات جدية في الرأي، إلا أن العملية التي بدأناها مع روسيا وإيران في أستانا، ساعدت في التخفيف من مشاكل إخواننا وأخواتنا السوريين. لم نترك المدنيين السوريين تحت رحمة نظام الأسد".