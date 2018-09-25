عمان، الأردن (CNN)-- نشر الأمير الأردني حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تغريدة في حسابه على موقع "تويتر"، صباح الثلاثاء، يتنقد فيها بصورة غير مباشرة قرار الحكومة الأردنية إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال الأمير حمزة- ولي العهد السابق- في تغريدته: "ربما يجب أن تكون البداية بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مرارا وتكرارا لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

وتأتي هذه التغريدة بعد ساعات من إعلان حكومة الدكتور عمر الرزاز إقرار مشروع قانون الضريبة الجديد، الإثنين، وإحالته للبرلمان وصدور إرادة ملكية بإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا مع 4 قوانين أخرى.

ولم تجر العادة أن ينشر أي من أفراد العائلة الملكية تغريدات أو تعليقات تتعلق بالأوضاع السياسية أو المعيشية في البلاد، إلا أن الأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني أيضا، ورئيس اتحاد كرة القدم الأردني، قد نشر مساء الاثنين، على حسابه بموقع "تويتر"، فيديو نقلا عن موقع "يوتيوب"، من مسلسل الدراما الأمريكي west wing الجناح الغربي، يتضمن شرحا لشخصية السيناتور فينيك عن كيف أن الضرائب المرتفعة "تؤذي أفقر الناس"، ويقول: "رسالة يحسن المحافظون أن يحذوا حذوها". ولم يتضمن نشر الفيديو إضافة أية تعليقات أو آراء شخصية.