رد حازم من السعودية على الاتهامات الإيرانية لها بشأن "هجوم الأحواز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت الخارجية السعودية واستنكرت الاتهامات الإيرانية "الباطلة" التي وُجهت لها بالوقوف خلف الأحداث التي شهدتها مدينة الأحواز السبت الماضي، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر بالخارجية.

وشدد المصدر على أن سياسية المملكة العربية واضحة بشأن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ووجه أصابع الاتهام إلى النظام الإيراني بالوقوف خلف التدخل بدول الجوار وبرعاية الإرهاب.

ولفت المصدر إلى أن المملكة لا تستغرب مثل هذه التصريحات، مشيراً إلى أنها اعتادت عليها من النظام الإيراني الذي "لا يجد أمامه إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات وتطلعات شعبه"، على حد تعبيره.

ووجهت الخارجية السعودية نصيحة للنظام الإيراني بأن تسلك طهران "نهجا جديدا" وتتصرف كدولة مسؤولة، وأن تبحث على رفاهية شعبها بدلا من إهدار مقدراته بدعم الإرهاب والطائفية والتطرف.

يذكر أن مدينة الأحواز الإيرانية كانت قد شهدت حادثة دموية، السبت، الماضي، وذلك بعد أن قام مسلحون بإطلاق النار على عدد من الحضور خلال عرض عسكري في المدينة، وقد تبنت داعش مسؤولية هذه العملية.