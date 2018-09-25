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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض كبير المستشارين الإيرانيين المرموقين، الثلاثاء، عرضا أمريكيا لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما يعكس تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس البلاد حسن روحاني في نيويورك.

"(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(وزير الخارجية مايك) بومبيو يحلمان إذا اعتقدا أن عرضهم للاجتماع والتفاوض سيصبح حقيقة واقعة".. كلمات قالها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، مشددا على أن "هذا أمر نهائي".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك قد قال، الأربعاء الماضي، إن واشنطن تريد التفاوض حول صفقة تتضمن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران وسلوكها الإقليمي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ستدخل حيز التنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المعروف باسم JCPOA، وستضرب صناعة النفط الإيرانية.

وقال ولايتي إنه "من غير المحتمل أن تصل مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر رغم ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها"، حسب تعبيره.