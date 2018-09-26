وزير الدفاع المصري ينقل رسالة من السيسي إلى قوات التدخل السريع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفقد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، عددا من الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع، حسبما أعلن المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

والتقى وزير الدفاع المصري قادة وضباط وصف وجنود قوات التدخل السريع وشاركهم تناول وجبة الإفطار، ونقل لهم "تحيات وتقدير" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرجال التدخل السريع، مشيداً بـ"دورهم البطولى خلال مراحل العملية الشاملة (سيناء 2018 )، بالتعاون مع كافة الوحدات والتشكيلات لمكافحة الإرهاب البغيض".

ولفت المتحدث العسكري المصري إلى أن وزير دفاع البلاد هنأ القوات "بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة، وطالبهم بضرورة تحرى الدقة والحذر في الحصول على المعلومات فى ظل الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع".

وشدد وزير الدفاع المصري على "الثقة في قدرة الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة في تخطى الظروف الاقتصادية الحالية والنهوض بالوطن فى كافة المجالات في ظل الجهود المكثفة التى تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلى والخارجي"، حسب بيان المتحدث العسكري المصري.

وطالب وزير الدفاع المصري بـ"الاستمرار في بذل الجهد والتدريب الجاد والاستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات وتطوير وتحديث أساليب الاستخدام بطريقة غير نمطية لمواجهة العدائيات المحتملة، والعمل بروح الفريق وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من الوفاء بالمهام الوطنية التى كلفهم بها شعب مصر العظيم".