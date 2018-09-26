رئيس وزراء قطر الاسبق يغرد عن طريقة تعامل الشيخ تميم مع أزمة الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مدح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، الطريقة التي يتعامل فيها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ حمد حيث قال: "لله درك يا بوحمد حتى في زعلك وغضبك حليم. بينت الظلم والجور الذي تعرضنا له من الجيران بطريقه تؤكد حلمك ومستواك وثباتك كقائد شاب لهذا الشعب الذي يكن لك كل حب وتقدير ويثق في سداد رأيك".

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق قد أثار جدلا واسعا في تغريدة عن الأوضاع في منطقة الخليج، مقتبسا عن المؤرخ ابن خلدون عن بداية ونهاية الدول، حيث قال: "عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون.. والكتبة والقوّالون.. والمغنون النشاز والشعراء النظّامون.. والمتصعلكون وضاربو المندل.. وقارعو الطبول والمتفيهقون.. وقارئو الكفّ والطالع والنازل.. والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون.. تتكشف الأقنعة ويختلط ما لا يختلط.. يضيع التقدير ويسوء التدبير.. وتختلط المعاني والكلمات.. ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل.. عندما تنهار الدول يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف.. وتظهر العجائب وتعم الإشاعة.. ويتحول الصديق الى عدو والعدو الى صديق.. ويعلو صوت الباطل.."

واردف قائلا: "ويصبح الكل في حالة تأهب وانتظار.. ويتحول الوضع الى مشروعات مهاجرين.. ويتحول الوطن الى محطة سفر.. والمراتع التي نعيش فيها الى حقائب.. والبيوت الى ذكريات والذكريات الى حكايات.. هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته عن أمور الدول وكيف تبدأ وكيف تنتهي لا سمح الله. وإني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله".