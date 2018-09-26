أبرز ما قاله رئيس مصر وأمير قطر وملك الأردن بالأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه كل من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كلمات أمام اجتماع الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:

تطرق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى ملف حقوق الإنسان، حيث قال: "إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان ... وتمتلك مصر أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية، خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب".

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطرق إلى ملف الأزمة الخليجية التي تواجهها بلاده من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، حيث قال: "من غير المعقول أن تظل منطقتنا العربية رهينة بعض الخلافات الجانبية، المختلقة في حالتنا، والتي تستهلك جهودا وطاقات وتبذير أموال تتجاوز ما نحتاج أن نخصصه للقضايا العادلة التي يفترض أننا نتفق عليها".

من جهته ألقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الضوء على الملف الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضات السلام، مؤكدا على أن "إن الحل القائم على وجود دولتين هو الذي يمكن أن يلبي تطلعات الطرفين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد تطرق إلى ملفي سوريا واليمن خلال كلمته، حيث قال: "هناك حالة من السخط على عدم قدرتنا على إنهاء الحروب في #سوريا و #اليمن. وما زال شعب الروهينغا يعاني الصدمات والبؤس ويتوق إلى الأمان والعدل. ولا يزال الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى صراع لا ينتهي".