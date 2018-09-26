تداول فيديو موكب عاهل السعودية "المهيب" بتدشين قطار الحرمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع تظهر موكب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، "المهيب" وفقا لما وصفوه، لدى وصوله لتدشين قطار الحرمين السريع.

ونشر التلفزيون السعودي الرسمي، مقطع فيديو يظهر جانبا من الموكب الملكي وعزف السلام الملكي بحضور عدد من الوزراء والأمراء في استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الوقت الذي نقلت فيه قناة الإخبارية السعودية على لسان العاهل السعودي قوله خلال تدشين القطار: "توكلنا على الله.. بلادنا في ازدهار ونمو في كل المجالات.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من أبرز ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: