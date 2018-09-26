دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، إن روسيا تعتزم تسليم منظومة صواريخ S-300 إلى الجيش السوري خلال فترة أسبوعين، مؤكدا على أن بلاده ستستخدمها للدفاع عن نفسها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وكان الكولونيل المتقاعد، ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN قال إن تواجد منظومة صواريخ S-300 الروسية في سوريا يعقد من سير العمليات الأمريكية في البلاد.

وأوضح فرانكونا في مقابلة سابقة على CNN بأكتوبر/ تشرين الأول قائلا: "تواجد هذه المنظومة يجعل من مهمة المخططين العسكريين الأمريكيين أكثر صعوبة، روسيا لم تقم بإرسال الكثير منها (صواريخ S-300) على الأقل قاموا بإرسال بطارية واحدة، ويقولون إنها من أجل حماية قاعدتهم البحرية في طرطوس، وهذا أمر لا بأس فيه ولكن إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بأي عمل في سبيل إقامة مناطق آمنة للمدنيين فهنا ستكون المشكلة."

وتابع فرانكونا قائلا: "لتأمين مناطق آمنة في سوريا فلابد من منع الطائرات السورية من التحليق، ورغم إمكانية منع هذه الطائرات من الإقلاع بواسطة صواريخ كروز الأمريكية، إلا أن هذه المنظومة (S-300) مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وهذا ما يمكن أن يعقد أي خطط."

وأضاف المحلل العسكري: "بالطبع يمكن إرباكها (منظومة S-300) عبر غمرها بصواريخ كروز تطلق في آن، إلا أننا لا نريد الوصول إلى نقطة نتبادل فيها إطلاق النار ونصبح في وضع يتواجه فيه الطيارون الأمريكيون مع نظرائهم الروس."