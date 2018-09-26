أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن أمريكا تدعم إسرائيل بشكل مطلق، وأشار إلى أنه يقف إلى جانب إسرائيل في جميع الخطوات التي تتخذها من أجل حماية نفسها، وذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة.

وقال ترامب قبل بداية الاجتماع: "نحن مع إسرائيل 100%"، وتابع قائلا: "ندعم إسرائيل في جميع الخطوات التي تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "هم شرسون ليس لديهم خيار آخر، إنها بقعة معقدة من العالم"، وأكد أنه يريد أن يطمئن نتنياهو بأن أمريكا تدعمه وتقف إلى جانب إسرائيل بشكل مطلق.

ورغم أن ترامب لم يتطرق لقضية تزويد روسيا النظام السوري بمنظومة صواريخ "S-300"، إلى أن مسؤولين أمريكيين عبروا عن خشيتهم من الخطوة الروسية وشجعوا إسرائيل على شن هجمات جوية على مناطق في سوريا.

من جانبه، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية نفسه، وأشار إلى أنه لا يشك بالدعم الذي سيقدمه الرئيس الأمريكي لإسرائيل.