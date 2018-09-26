أردوغان: مصير القس بيد القضاء.. والسلام مستحيل والأسد بالسلطة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قضاء بلاده هو الذي سيحدد مصير القس الأمريكي المحتجز، أندرو برونسون بتهم التجسس في تركيا.

جاء ذلك في مقابلة لأردوغان مع وكالة "رويترز"، إذ قال إن "القضاء التركي وليس السياسيون" من سيحدد مصير برونسون، كما أوضح أيضاً أنه "لا يملك" الحق للمطالبة بإطلاق سراح القس، مشيراً إلى أن القضاء التركي "مستقل" وعلى الجميع الانتظار لمعرفة ما ستقرره المحكمة.

وكانت السلطات التركية قد وضعت القس الأمريكي آندرو برونسون، تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016.

أما فيما يتعلق بالملف السوري، قال أردوغان إن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح التي أنشأتها روسيا وتركيا في محافظة إدلب، كما رأى الرئيس التركي أن " الجهود لتحقيق السلام" "غير ممكنة" ما دام الرئيس السوري، بشار الأسد، في السلطة.