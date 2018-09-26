سفير سعودي "يستغرب ادعاءات" خبراء الـUN حول اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) —اعتبر سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن بأنه "بعيد عن الموضوعية" ومتسم بـ"التسرع في استخلاص النتائج"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال السفير السعودي إن بلاده أرسلت رداً مكتوباً للمفوضية السامية، كما رأى أن التقرير "تجاهل الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية".

وعبّر الواصل عن استغرابه من "ادعاءات" فريق الخبراء بعدم حصولهم على معلومات محددة من دول التحالف فيما يتعلق بإجراءات الاستهداف، مشيراً إلى أنه "قد تم اطلاعهم على آليات واجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم لقيادة التحالف بالرياض".

وتابع السفير قائلاً إنه "من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014"، كما لفت إلى أن التقرير "تجاهل إعاقة ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية"، على حد تعبيره.