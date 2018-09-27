دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب قائد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الفريق أول راحيل شريف، عن تقديره الكامل لمصر، مشيداً بـ"جهود مصر والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وخاصة العملية الشاملة (سيناء 2018)"، حسب بيان أعلنه المتحدث العسكري المصري عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

جاء ذلك خلال لقاء قائد التحالف الإسلامي العسكري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً مع وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء "تطورات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية للقضاء على الإرهاب لتحقيق السلام وحفظ الأمن والإستقرار بالمنطقة".

وأشاد وزير الدفاع المصري بـ"الدور الفعال الذى يقوم به التحالف في أعمال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، مؤكداً على "ضرورة التعاون المستمر لمواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط".