نتنياهو ينشر فيديو عن لقائه السيسي في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطعا مصورا للقاء جمعه مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73.

وجاء في التغريدة: "التقى رئيس الوزراء نتنياهو هذه الليلة في نيو يورك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي @AlsisiOfficial واستمر اللقاء حوالي ساعتين. بحث الزعيمان التطورات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة".

وتطرق نتنياهو في تغريدات منفصلة لمنظمة اليونسكو، قائلا: "رفضت دعوة منظمة اليونسكو المشاركة في مؤتمر يتناول قضية معاداة السامية.. رغم أنني أرحب بكل جهد يتم بذله في سبيل مكافحة معاداة السامية، قررت عدم المشاركة في المؤتمر وذلك بسبب انحياز المنظمة المستمر والمخزي ضد إسرائيل".

وتابع قائلا: "منذ العام 2009، اعتمدت منظمة اليونسكو 71 قرارًا ضد إسرائيل مقابل قرارين فقط يدينان كافة الدول الأخرى مجتمعةً.. إن ذلك لأمر في غاية السخف.. بينما عملت معاداة السامية على التمييز بحق الشعب اليهودي والنيل منه واستنكاره في حقب ماضية، إنها تميّز بحق الدولة اليهودية وتنال منها وتستنكرها في الوقت الراهن".

وأضاف: "إذا كانت منظمة اليونسكو معنية بمحو وصمة العار هذه، فعليها فعل أكثر من مجرد استضافة مؤتمر يتناول قضية معاداة السامية، حيث يتعين عليها التوقف عن التصرف بصورة معادية للسامية.. كما يتوجب عليها التوقف أيضًا عن تصرفاتها السخيفة التي تنكر صلة الشعب اليهودي بأرض إسرائيل، وصلة الشعب اليهودي بعاصمتنا الأبدية أورشليم.. بغض النظر عما يرددونه في منظمة اليونسكو، حائط المبكى ليس بأرض فلسطينية تحت الاحتلال، والحرم الابراهيمي، وهو مقبر أفراهام وسارا وإسحاق وريفكا ويعقوب وليئا، ليس بموقع تراث فلسطيني".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "انسحابنا من منظمة اليونسكو عام 2017 كان يشكل رسالة أخلاقية واضحة مفادها أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تعودا تتسامحان مع معاداة السامية التي تمارسها منظمة اليونسكو.. إذا وعندما توقفت منظمة اليونسكو عن انحيازها ضد إسرائيل، وكفت عن إنكار التاريخ وبدأت تقف إلى جانب الحقيقة، فستتشرف إسرائيل بالانضمام إليها مجددًا.. وحتى ذلك الحين، ستواصل إسرائيل نضالها ضد معاداة السامية التي تتم ممارستها في منظمة اليونسكو وفي أي مكان آخر".